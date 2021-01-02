Россия U20 — Германия U20: прогноз Михаила Зислиса на четвертьфинал МЧМ-2021

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира Россия U20 – Германия U20.
Ставка: победа России с форой (-4.5) за 2.02.
«Первый четвертьфинал начнется необычайно рано — в 10 утра по местному времени. Это чуть ли не единственный фактор, внушающий хоть небольшое опасение перед встречей с немцами. У хоккеистов отсутствует привычка начинать матчи в это время. Шанс не сразу попасть в игру достаточно высок. Есть сомнения, что нападающий Егор Чинахов успеет восстановиться после повреждения голеностопа. Второй центрфорвард команды Михаил Абрамов дисквалифицирован на эту игру за удар ногой в матче со шведами.
В остальном сборная России на голову сильнее соперника и должна спокойно побеждать. В составе немецкой команды выделяется первое звено Тим Штюцле — Флориан Элиас — Джон-Петерка, набравшие на троих 28 (12+16) очков в четырёх матчах. Почти наверняка главный тренер Тобиас Абштрайтер даст ему 23-25 минут игрового времени. Штюцле, выбранный на последнем драфте «Оттавой» под третьим номером, пока выглядит как будущая звезда НХЛ. Но помимо ударной тройки немцам хвастать нечем. Уверен, мотивированная сборная России победит с форой -4.5 за 2.02».
- 2 января 2021
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00