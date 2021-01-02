Россия — Германия: прогноз Владимира Плющева на матч 1/4 финала МЧМ-2021

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира Россия U20 — Германия U20.



Ставка: тотал меньше 7 шайб за 1.71.

«Россия самоотверженно, с хорошей самоотдачей сыграла со шведами, мальчишки показали характер, навязали сопернику быстрый, атакующий хоккей. Отмечу игру в большинстве, которая стала лучше.



Начинается кубковый раунд турнира. Ответственные игры, каждую из которых нужно выиграть. Ради этих матчей все команды проделали колоссальную работу, долго готовились, наигрывали связки, сочетания, отрабатывали тактику, игру в большинстве — меньшинстве. Нашим ребятам нужно забыть былые победы на групповом этапе, ведь теперь всё начинается заново, всерьёз быть готовыми к любому сопернику, будь то Германия или Канада. Оступаться нельзя, это плей-офф. Нам нужна победа!



Немцы вышли с третьего места. У них две победы на групповом этапе над словаками и швейцарцами. Да, было разгромное поражение от Канады 2:16, но после него команда собралась и пробилась в кубковый раунд. У Германии есть три парня — лидеры, которые тащили коллектив в квалификации, набрали много очков. Этих ребят нужно закрыть, сыграть с ними поплотнее.



Ни в коем случае не расслабляться, выходить и навязывать сопернику свою игру, которая приносит результат. Сыграть системно, дисциплинированно, не отвечать на возможные провокации со стороны соперника. Посмотрим, выйдет ли против немцев Чинахов. Конечно, очень бы хотелось. Мальчишка проводит великолепный сезон в «Авангарде», полезно играет за сборную России, заработал буллит с австрийцами, который мы реализовали.



Россия всегда нацелена на самые высокие места, поэтому любого соперника нужно обыгрывать. Желаю нашим ребятам удачи! Матч с Германией вряд ли будет очень результативным. Выбираю ставку «тотал меньше 7 шайб» за 1.71».