Россия — Германия: прогноз Бориса Миронова на матч МЧМ-2021

Заслуженный мастер спорта России Борис Миронов дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира Россия U20 — Германия U20.



Ставка: победа России с форой (-3.5) за 1.51.

«Россия провела сильный заключительный матч группового этапа со Швецией. Наши ребята порадовали болельщиков слаженной игрой и сделали хороший подарок в предверии Нового года. Была проделана хорошая командная работа, понравилось, какими заряженными наши игроки вышли на тот матч, глаза у ребят горели. Обыграли очень серьёзного противника, который не проигрывал никому в групповом этапе, если не ошибаюсь, 14 лет.



Теперь начинаются главные матчи МЧМ — борьба за золото, плей-офф. России в четвертьфинале достались немцы. Германия заняла третье место в другой группе, команда выиграла матчи у своих главных конкурентов — Словакии и Швейцарии, набрала на групповом этапе 5 очков. У противника в составе есть несколько сильных хоккеистов, например, нападающий Штуцле, высоко выбранный на прошедшем раунде драфта НХЛ. В матче против швейцарцев он набрал пять очков, поучаствовал во всех заброшенных шайбах. Выделяется у немцев Петерка. Но, в целом, команда противника ниже по мастерству и классу, чем Россия.



Для наших ребят главное — продолжить играть в свой хоккей. Игры группового этапа показали, что забивать мы умеем. В воротах надёжен Аскаров. Необходимо добавить в дисциплине, исключить ненужные удаления. Хотелось бы, чтобы на лёд вернулся нападающий Чинахов, получивший повреждение в матче против Австрии. Он добавит креативности в атаке. Наша команда — одна из главных претендентов на золото, ребята должны проходить немцев, сыграть уверенно. Предполагаю, что Россия победит в четыре шайбы. Ставим на фору России с (-3.5) за 1.51».