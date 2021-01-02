Россия — Германия: прогноз Фёдора Канарейкина на четвертьфинал МЧМ-2021 в Канаде

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира Россия U20 — Германия U20.



Ставка: тотал меньше 7 шайб за 1.72.

«Сборная России намного сильнее немцев, нет никаких сомнений. Но, несмотря на разницу в классе, наши ребята должны понимать, что это уже плей-офф, где нет права на ошибку. Самое главное психологически подготовиться к игре, правильно в нее войти. Все мы помним тяжелейший финал Олимпиады с теми же немцами. Так, что легкой «прогулки» у нас не будет. Матч в удобное для всех нас время, вечером. Будем болеть за наших ребят.



Жаль, что не сможет сыграть против немцев дисквалифицированный Михаил Абрамов, пока не известно сможет ли принять участие получивший травму Егор Чинахов. Главное нашей сборной четко сыграть во всех линиях. Очень верю в нашего первого номера вратаря Аскарова. Ждут красивого хоккея и победы нашей сборной. Скорее всего, матч будет не особо результативный. Моя ставка – «тотал меньше 7» за 1.72».