«Вест Бромвич» — «Арсенал»: где будет трансляция, во сколько начало матча

2 января состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Вест Бромвича» оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.



Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.