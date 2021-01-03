ЦСКА — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Йокерит».

Ставка: победа ЦСКА за 1.55.

«Давным-давно, в начале XXI века, мы затеяли предновогоднее анкетирование главных тренеров тогдашней Суперлиги. В анкете, которая потом заняла целый разворот, было множество вопросов — как обычных, так и весьма оригинальных. Как сейчас помню, один из вопросов звучал приблизительно так: «А слабо назначить тренировку на 10 утра 1 января?».



Наставники отвечали по-разному. Кто-то честно признался, что слабо. Кто-то недоумевал: а зачем — пусть ребята отдохнут. Кто-то сказал, что может и назначить, но для этого его должны очень сильно довести. И только один наставник спокойно сказал: так ведь так и делаем, но мы не звери, поэтому назначаем тренировку не на 10:00, а на 12:00.



Так ответил самый маститый наставник Суперлиги Виктор Васильевич Тихонов, который в тот год вернулся со своим ЦСКА в элиту. Заодно стало понятно, почему, едва появилась возможность, народ, включая многократных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, рвал из ЦСКА, теряя на бегу тапки.



Сейчас, конечно, времена не те: права человека, можно и в прокуратуру, ежели что, написать, и трудовая инспекция, чуть что, на твоей стороне. А может, нашим командам и сборным как раз и не хватает тренировок в 12:00 1 января? А то ведь как тренироваться — так все профессионалы, а как чемпионат мира —так все они куда-то пропадают.



Что же касается отчётного матча, то и без Тихонова и тренировок в 12:00 1 января «армейцы» должны «джокеров» делать. Была надежда, что СКА «фиников» в старом году проводит, а ЦСКА в новом встретит. Но на питерцев надеяться — себя не уважать. Так, может, хоть ЦСКА не подведёт?



Надеемся на ЦСКА и на его победу — пусть и не сокрушительную, а достаточно скромную, зато одержанную в основное время».