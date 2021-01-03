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«Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» за 1.94.

«Есть большое подозрение, что на последний матч 2020 года минские динамовцы выходили в обнимку с девушками, взяв вместо клюшек стаканы. Потому что иное объяснение домашнему поражению от «Нефтехимика», давно пробившего дно и упокоившегося в базальтовых породах со своими девятью проигрышами подряд, дать просто невозможно.

Это, безусловно, не означает, что «Нефтехимик» теперь воспарит, аки Феникс из пепла. Это означает, что в Нижнекамске на Новый год никому не будут бить морду, но, как говорится, и то слава богу.

Но «Сибирь» — это вам не Минск. «Зубры» могут позволить себе повыкобениваться даже с «Нефтехимиком», но «Сибирь» сейчас в таком положении, что очки надо выгрызать даже у «Ак Барса». А уж «маленьких татар» и вовсе надо обдирать как липку и запускать голыми в Африку. Если, конечно, новосибирцы реально собираются в плей-офф, а не собираются имитировать это собирание.

Поэтому предполагаю, что правильным будет поставить на гостевую победу «Сибири» — где-то выстраданную, где-то вымученную. С минимальным преимуществом, но всё-таки в основное время».

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