«Динамо» Минск – «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.79.
«Вот уж встретили минчане Новый год, так встретили! В кои-то веки полсезона прилично провели, много матчей хороших сыграли – и на тебе! «Отродясь такого не было – и вот опять!» Прямо-таки возникает вопрос к тем, кто лично присутствовал на последнем матче года: а «зубры» точно в хоккей играли? И под хозяйской лавкой во время матча пустые бутылки, перекатываясь, не бренчали?
Смех-то смехом, но ведь народная мудрость гласит: как год встретишь, так его и проведёшь. И если ты встречаешь Новый год домашним поражением от «Нефтехимика», давно живущего в подплинтусном пространстве, то чего белорусским болельщикам ждать дальше? А Батька занят, у него сейчас и без хоккея забот полон рот. И кто в этом учреждении наведёт революционный порядок?
Народ в своей мудрости ошибается редко. Поэтому на первый матч нового года ставим на «зубрах» большой и жирный крест. И с лёгким сердцем предсказываем гостевую победу «Авангарда». Правда, сам «Авангард» завершил 2020 год не сильно лучше минчан – домашним поражением от «Куньлуня», но они хотя бы очко у грозных китайцев взяли, а не пять шайб от «Нефтехимика» пропустили.
Решено! Гостевая победа «Авангарда» с минимальным перевесом в счёте, зато в основное время».
- 3 января 2021
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