Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Динамо» Минск – «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск – «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.79.

«Вот уж встретили минчане Новый год, так встретили! В кои-то веки полсезона прилично провели, много матчей хороших сыграли – и на тебе! «Отродясь такого не было – и вот опять!» Прямо-таки возникает вопрос к тем, кто лично присутствовал на последнем матче года: а «зубры» точно в хоккей играли? И под хозяйской лавкой во время матча пустые бутылки, перекатываясь, не бренчали?

Смех-то смехом, но ведь народная мудрость гласит: как год встретишь, так его и проведёшь. И если ты встречаешь Новый год домашним поражением от «Нефтехимика», давно живущего в подплинтусном пространстве, то чего белорусским болельщикам ждать дальше? А Батька занят, у него сейчас и без хоккея забот полон рот. И кто в этом учреждении наведёт революционный порядок?

Народ в своей мудрости ошибается редко. Поэтому на первый матч нового года ставим на «зубрах» большой и жирный крест. И с лёгким сердцем предсказываем гостевую победу «Авангарда». Правда, сам «Авангард» завершил 2020 год не сильно лучше минчан – домашним поражением от «Куньлуня», но они хотя бы очко у грозных китайцев взяли, а не пять шайб от «Нефтехимика» пропустили.

Решено! Гостевая победа «Авангарда» с минимальным перевесом в счёте, зато в основное время».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021