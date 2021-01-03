«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 17-го тура АПЛ в Лондоне

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.60, победа «Ман Сити» за 2.32.

«У лондонцев три поражения в последних матчах. Это игра, про которую в Англии уже говорят с издёвкой, упоминая результаты «Челси». У синих были гигантские траты в межсезонье. Более чем £ 100 млн клуб потратил на трансферы и набрал меньше очков в АПЛ, чем за аналогичный отрезок год назад.



«Манчестер Сити» сполз на непривычное для себя место в турнирной таблице. Правда, в этой коронавирусной суматохе у ребят есть две игры в запасе. Если они победят в этих матчах, то могут взлететь на вторую строчку. Такая задача у команды Пепа Гвардиолы, безусловно, есть.



Я предлагаю поставить на победу «Манчестер Сити» и на то, что обе команды забьют. Хотя «горожане» играют в большинстве матчей на ноль в обороне, «Челси» всё-таки остается той командой, которая способна за счёт индивидуального мастерства игроков забить хотя бы один мяч. Однако «Манчестер Сити» на голову сильнее сейчас. То, что «горожане» забьют, у меня лично сомнений нет».