Россия — Германия: результат матча МЧМ-2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова.

На 10-й минуте встречи, после удаления защитника Даниила Чайки, игрок обороны Семён Чистяков из своей зоны сделал передачу на ход форварду Василию Пономарёву, тот убежал «один в ноль» и, красиво обыграв вратаря, послал шайбу в пустые ворота.



На 29-й минуте встречи россияне удачно сыграли в отборе за чужими воротами. Затем форвард Егор Афанасьев из угла отпасовал в центр зоны, откуда Данил Башкиров бросил точно в цель, увеличив преимущество россиян.



На 44-й минуте Флориан Элиас быстро сработал в отборе в зоне сборной России, исполнив кистевой бросок, на который Аскаров не сумел среагировать.

Поставить на победу России в основное время можно было с коэффициентом 1.04. С 1000 рублей выигрыш составил бы 1040 рублей. Успех Германии шёл за 39.0 ничья — за 19.0.



На тотал меньше 6.5 шайбы давали 2.24, на итоговую победу России — 1.01, на точный счёт 2:1 в пользу России — 50.0. Тотал меньше 3.5 гола шёл за 7.15.