«Уэска» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Уэска» — «Барселона» в 17-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: гол Месси за 1.75.

«Барселона» начинает новый год тремя матчами на выезде подряд, потом ещё будут выездные матчи в Суперкубке Испании. В общем, только в конце января «Барса» сыграет у себя дома, на «Камп Ноу».



Не лучшим образом закончила «Барса» год предыдущий. 2020-й для «Барселоны» получился турбулентным и скомканным: история с бюрофаксом, настроение Месси, уход президента, поражение от «Баварии». Сейчас надо переворачивать страницу и начинать всё заново.



По-прежнему игре «Барсы» не хватает стройности. А «Уэска» — соперник очень колючий и неприятный. Но после рождественской и новогодней паузы возвращается Месси. Последнюю игру до этой паузы — против «Вальядолида» — Месси провёл очень вдохновенно и качественно. Там он забил сам, сместив Пеле с первого места в списке бомбардиров, забивших наибольшее количество мячей за одну команду.



Думаю, Месси вернётся воздушным, с хорошим настроением. Он снова будет творить. Как бы «Уэска» ни оборонялась, наверняка Месси что-то придумает.



Есть проблемы у «Барселоны» с пенальти. Больше «Барселоны» никто в этом сезоне не промахивается с 11-метровой отметки. Уже и Гризманн не забивал, и сам Месси, и Брейтуэйт в последнем туре. Если пенальти будет, то наверняка его Месси будет исполнять. Если не будет, то он и с игры забьёт или же со штрафного».