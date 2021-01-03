«Сочи» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Торпедо».
Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 3.48.
«Казалось бы, в этом противостоянии гостям очки нужны больше, чем хозяевам. Не то, чтобы они были торпедовцам очень нужны, нет, пока над ними не каплет и «Сибирь» далеко. Просто сочинцам очки уже не нужны от слова «совсем», поскольку отставание от зоны плей-офф Западной конференции составляет уже 14 очков и два очка от «Торпедо» им как мертвым припарка.
Но на фоне этой ясности есть нюанс: нижегородцы играют в солнечном городе Адлере, мягко говоря, мерзопакостно. Уж не знаю, что автозаводцы делают по приезде в Сочи, посещают ли все бары, коих там немерено, или что-то еще. Тем не менее последняя победа «Торпедо» в райцентре Краснодарского края датирована октябрем 2016 года. После чего нижегородцев там драли, как сидоровых коз, пять раз подряд. Ужас, да и только.
Есть предположение, что тенденция устоит. Просто потому, что сейчас, в новогодние праздники, сочинцы смогли наконец-то спокойно сесть, раскинуть мозгами и понять, что в этом сезоне для них «бобик сдох» и это уже окончательно и бесповоротно. То есть теперь можно выходить и спокойно играть в хоккей душой и сердцем, а не за результат. Ну, обыграют – и чего?
И тут начнется самое интересное. Гости будут играть на результат, а хозяева будут играть в кайф. Поэтому сочинцы победят, и в основное время, и с преимуществом в две-три шайбы».
- 3 января 2021
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