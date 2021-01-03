«Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 17-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Лестер».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.02, «Ньюкасл» не проиграет за 2.29.
«Хороший матч. «Лестер» в последнее время отпускал громкие пощечины «сорокам»: 8:0 в двух последних матчах – это очень уверенная игра.
Однако «Ньюкасл» не сдастся без боя в противостоянии с «Лестером». «Лисы» выросли и стали клубом, который претендует на место в Лиге чемпионов.
Сейчас «Лестер» – 3-й, «Ньюкасл» – 14-й. «Ньюкасл» чередует ничьи и поражения. Это нескучная команда. Дома она играет в футбол, который должен понравиться зрителям. Даже недавние нули с «Ливерпулем» показали, что «Ньюкасл» готов играть против больших клубов в правильный для себя тактический футбол.
Опять же, команда умеет варьировать тактику. Поставлю на то, что игра получится низовой, а «Ньюкасл» не проиграет. Здесь любые сюрпризы возможны».
- 3 января 2021
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