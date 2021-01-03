Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 17-го тура чемпионата Англии

«Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч 17-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Лестер».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.02, «Ньюкасл» не проиграет за 2.29.

«Хороший матч. «Лестер» в последнее время отпускал громкие пощечины «сорокам»: 8:0 в двух последних матчах – это очень уверенная игра.

Однако «Ньюкасл» не сдастся без боя в противостоянии с «Лестером». «Лисы» выросли и стали клубом, который претендует на место в Лиге чемпионов.

Сейчас «Лестер» – 3-й, «Ньюкасл» – 14-й. «Ньюкасл» чередует ничьи и поражения. Это нескучная команда. Дома она играет в футбол, который должен понравиться зрителям. Даже недавние нули с «Ливерпулем» показали, что «Ньюкасл» готов играть против больших клубов в правильный для себя тактический футбол.

Опять же, команда умеет варьировать тактику. Поставлю на то, что игра получится низовой, а «Ньюкасл» не проиграет. Здесь любые сюрпризы возможны».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021