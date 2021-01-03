«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.62.

«Когда команды играют в таком жёстком графике, как сейчас, стоит обращать особенное внимание на физическое состояние команд. «Осасуна» вечером 31 декабря играла в Памплоне вдесятером с 8-й минуты из-за удаления вратаря Рубена. Наваррцы при этом не проиграли (1:1), но потратили слишком много сил из-за игры в меньшинстве. «Реал Сосьедад» же играл и на несколько часов раньше, и в полном составе, и сейчас имеет преимущество своего поля.



Все факторы в пользу «Ла Реала», который к тому же прервал череду неудач победой в Бильбао в баскском дерби. Пусть у «Ла Реала» и по-прежнему много травмированных (Давид Сильва, Янузай, Сальдуа, Элустондо и так далее), но зато у «Осасуны» двое дисквалифицированных (Рубен и Ойер) и ещё четверо футболистов в лазарете. Поэтому ставка на победу «Реала Сосьедад» тут очевидна.



Скажу честно, я даже хотел выбрать именно эту ставку для программы «Верняк», но узнал, что её уже выбрал Константин Генич, который тоже поставил на чистую победу «Реала Сосьедад», и только поэтому я поменял в «Верняке» свой выбор на другой матч. Но в принципе мне больше нравится ставка за 1.62 на чистую победу «Реала Сосьедад» против такой вымотанной «Осасуны».