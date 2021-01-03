«Боруссия» Д — «Вольфсбург»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Германии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург».



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 2.49.

«Боруссия» Дортмунд примет дома «Вольфсбург» в рамках очередного тура немецкого чемпионата. Встречу можно назвать центральной в туре, ведь встречаются две команды из первой пятёрки в таблице.



Сейчас дортмундцы находятся не в лучшей форме. С 22 баллами опустились они уже на пятое место, что недавно привело к увольнению Фавра из клуба. Отрыв от соперников ниже совсем небольшой у «Боруссии», а вот отставание от лидеров уже приличное. От «Лейпцига» и «Байера» со второй и третьей строчек её отделяют шесть очков.



Соперник «Боруссии» в этом туре «Вольфсбург» также опережает дортмундцев. У него в последних матчах многое получается. Команда набрала за 13 туров 24 очка и опережает ту же «Боруссию» на два балла. Для «Вольфсбурга» четвёртое место — это весьма неплохой показатель.



В последних матчах «Боруссия» зачастила с поражениями. В пяти встречах она трижды уступила. В остальных двух играх сыграла вничью и победила. Причём неважно, играют ли дортмундцы сейчас против равных команд или против более слабых. «Вольфсбург» же имеет лучшую статистику последних матчей, чем «Боруссия». У него было всего одно поражение в пяти матчах. В остальных встречах он три раза одержал победу и в одном матче сыграл с ничейным исходом.



Несмотря на статистику, я всё-таки думаю, что победа будет за «Боруссией». После перерыва её игроки выйдут на поле свежими. Многие вернулись из лазарета. А вот у «Вольфсбурга» сейчас с травмами наоборот проблема. Много игроков у неё не смогут принять участие в таком важном матче.



Поэтому я предложу поставить на успех «Боруссии» с форой (-1.5)".