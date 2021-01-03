«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Мостового на матч 17-го тура АПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити».



Ставка: ничья за 3.68.

«Челси» неплохо стартовал в текущем сезоне, но снова потерял концентрацию, что привело команду на шестое место, за пределы зоны еврокубков. На сегодня в активе «пенсионеров» семь побед и пять мирных исходов, что принесло 26 очков, впрочем, это всего на четыре меньше, чем у второго «Манчестер Юнайтед».



Следом за успехом в игре с «Вест Хэм» (3:0) синие не справились с «Арсеналом» (1:3) и разделили турнирные баллы с «Астон Вилой» (1:1).



«Манчестер Сити» не удержал титул чемпиона в минувшем сезоне, но довольно успешно стартовал в розыгрыше Лиги чемпионов, где ни разу не проиграл и вышел в плей-офф с первого места.



В чемпионате Англии «горожане» за 14 матчей одержали семь побед и занимают восьмое место, правда, имеют на две игры меньше, чем лидер. Нельзя не отметить лучший показатель «Сити» в линии обороны, которая пропустила меньше всех в АПЛ.



После неожиданной ничьи с «Вест Бромвичем» (1:1) «небесные» одержали две победы подряд – над «Саутгемптоном» (1:0) и «Ньюкаслом» (2:0), на что мы давали прогноз.



Оба клуба являются участниками гонки за медалями, и эта игра станет украшением тура. Противники хотят начать год с победы и думаю, что игра будет результативной, но фаворита не вижу. Предполагаю результативный итог, но рискну поставить на ничью".