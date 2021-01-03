«Уэска» — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Уэска» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.27.



«Фаворит тут, вроде бы, ясен. На бумаге «Барселона» обязана побеждать. Её соперника можно назвать проходным. Ведь «Уэска» идёт на последнем месте в чемпионате сейчас. Она имеет в активе 12 баллов. Хотя от команд выше она не сильно отстала. «Осасуна» с 19-го места опережает «Уэску» на одно очко, а «Вальядолид» со строчки выше – на три.



Выступает «Уэска» в последнее время совсем нестабильно. Чередует ничьи и поражения, изредка побеждая. В последних трёх матчах она дважды потерпела поражение, что опустило её на последнее место в таблице.



Казалось бы, чем не идеальный соперник для нынешней «Барселоны»? Сейчас у каталонцев понемногу выправляется ситуация. Они идут на шестой строчке с 25 набранными очками. Сразу от двух команд со строчек выше подопечные Кумана отстают всего на один балл. Так что теоретически они скоро даже могут войти в топ-4 Ла Лиги.



Давно «Барселона» не проигрывала в чемпионате. Однако у неё всё равно остаются проблемы. Так, в трёх матчах у сине-гранатовых были две ничьи. Причём это были именно команды, располагающиеся недалеко от зоны вылета. Хотя последний ничейный результат «Барселоны» с «Эйбаром» все списывали на отсутствие на поле Месси, которому дали пару дополнительных дней на отдых.



Сейчас Лео в строю и готов биться за три очка. Думаю, у «Уэски» нет шансов в этой игре. «Барселона» уж точно не проиграет. Ничья её тоже не устраивает. Сейчас команде Кумана нужна только победа. Я считаю, что они её уверенно добьются.



Ставим на выигрыш «Барселоны» с форой (-1.5) с котировкой 2.27».