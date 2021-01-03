«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Удинезе».



Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.38.



«Удивительно, но «Ювентус» всё ещё не догнал лидеров чемпионата из Милана. Сейчас команда Пирло идёт на шестом месте с 24 баллами. Она отстаёт от команд выше на пару очков. Однако и её отрыв от клубов ниже тоже не сильно большой. Таким образом, «Ювентус» обязан побеждать в этой игре.



Соперник туринцев в этом матче не самый простой. «Удинезе» располагается в середине таблицы на 12-м месте. Он отстаёт от двух команд выше на два и три очка соответственно.



В последних матчах прошлого года «Ювентус» немного сдал позиции. Он за три матча по разу сыграл вничью, победил и проиграл. Причём потерпели поражение туринцы с треском в последнем туре от «Фиорентины», которая идёт в таблице даже ниже «Удинезе». Оправданий у «старой синьоры» нет, Роналду был на поле. Однако «фиалки» всё равно смогли разгромить «Ювентус» со счётом 3:0.



«Удинезе» также смотрится неважно в последнее время. Он не побеждает уже три тура подряд. За это время он дважды сыграл с ничейным результатом и в одном матче проиграл. Все эти три встречи «Удинезе» провёл с командами равными по силам или слабее. Таким образом, я не вижу у него особых шансов на победу над ещё более сильным «Ювентусом».



Думаю, туринцы уверенно победят в этой игре. Поражение в конце года от «Фиорентины» и потеря важных очков должны были разозлить их. А Роналду страшен в гневе. Моя ставка – «Ювентус» выиграет с сухим счётом».