«Тоттенхэм» — «Лидс»: результат матча АПЛ 3 января и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялся матч 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 29-й минуте матча — нападающий Гарри Кейн с пенальти пробил по центру ворот, Меслье не угадал и завалился в правый угол. На 43-й минуте «шпоры» увеличили преимущество. Гарри Кейн с правого фланга прострелил в штрафную, где нападающий Сон Хын Мин сыграл на опережение и в касание пробил в нижний угол ворот.
На 50-й минуте хозяева довели счёт до разгромного — после подачи Сон Хын Мина с углового защитник Тоби Алдервейрелд неотразимо пробил головой из вратарской.
Поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.82: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1820 рублей. Успех «Лидса» оценивался в 4.38, ничья — в 4.10.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.44, «обе забьют — нет» — за 2.50, пенальти — за 2.60, а победа «Тоттенхэма» всухую — за 4.50.
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