«Челси» — «Манчестер Сити»: дата матча, во сколько начало, где будет трансляция
Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей — поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Челси» оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.
Букмекеры не уверены, что матч «Челси» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.
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