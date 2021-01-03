«Ньюкасл» — «Лестер»: дата матча АПЛ, во сколько начало, где будет трансляция
Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Начало — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей — поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.18.
Букмекеры не уверены, что матч «Ньюкасл» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.91.
«Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз: Джейми Варди продолжит погоню за «Ливерпулем» и «МЮ» в АПЛ
В минувшем сезоне «лисы» дважды разгромили «Ньюкасл» с общим счётом 8:0.
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