«Ньюкасл» — «Лестер»: дата матча АПЛ, во сколько начало, где будет трансляция

Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Начало — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей — поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.18.



Букмекеры не уверены, что матч «Ньюкасл» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.91.