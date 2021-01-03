«Ньюкасл» — «Лестер»: трансляция матча, смотреть онлайн, где покажут

3 января состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Начало матча — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.18.



Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на то, что «обе забьют», предлагают за 1.91.