«Уэска» — «Барселона»: дата матча Примеры, во сколько начало, где будет трансляция
Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Барселона». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей — сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Уэски» оценён букмекерами коэффициентом 6.70.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Уэска» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.75.
Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.69. Гол Лионеля Месси идёт за 1.75, пенальти — за 2.50.
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