«Уэска» — «Барселона»: дата матча Примеры, во сколько начало, где будет трансляция

Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Барселона». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей — сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Уэски» оценён букмекерами коэффициентом 6.70.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Уэска» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.75.

Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.69. Гол Лионеля Месси идёт за 1.75, пенальти — за 2.50.