ЦСКА — «Йокерит»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Йокерит».

Ставка: победа ЦСКА с форой (–1.5) за 1.96.

«Два матча команды между собой уже в этом сезоне провели и записали на свой счёт по одной победе. У армейцев была не совсем удачная концовка года — вялотекущие выездные поражения от «Витязя» со счетом 1:2 и от СКА — 3:4, но уже в серии послематчевых бросков. Так что первую игру в новом году, думаю, москвичи начнут с победы. Сейчас они уже отдохнули, восстановились и снова готовы сражаться.



Подопечные Игоря Никитина продолжат свои хорошие дела. Будет давление, так что должен ЦСКА победить с преимуществом в одну шайбу и в основное время. При этом на двоих много шайб не набросают.



Команды играют без своих лидеров в нападении — Антона Слепышева и Ииро Пакаринена. Ребята приболели и временно не смогут помочь командам. Дома финны свои матчи выиграли: победили «Северсталь», «Локомотив» и СКА. Но теперь они приедут в Москву и уступят. Подопечные Лаури Марьямяки достаточно хорошо играют выездные поединки, но сегодня фортуна повернётся лицом к хозяевам противостояния. ЦСКА — команда серьёзная, «армейцы» соберутся и оформят победу над «джокерами».