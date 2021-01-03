Финляндия — Швеция: результат матча МЧМ-2021 2 января и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Антти Пеннанена.



На 15-й минуте встречи отличился шведский нападающий Лукас Рэймонд, которому ассистировал Альберт Юханссон. На 17-й минуте Рэймонд помог Эльмеру Сёдерблому, удвоившему перевес «тре крунур». Однако во втором периоде нападающий Хенри Никканен забросил первую шайбу финской команды. А решающий рывок финны совершили в концовке — на 52-й минуте забил Антон Лунделль, а за 24 секунды до финальной сирены отличился Рони Хирвонен.

Поставить на победу Швеции в основное время можно было с коэффициентом 2.34, успех Финляндии шёл за 2.64. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 2640 рублей. На ничью давали 4.58.



Тотал меньше 5.5 шайбы оценивался коэффициентом 2.06, точный счёт 3:2 в пользу Финляндии шёл за 19.0.