Финляндия — Швеция: обзор матча МЧМ-2021, какой счёт, кто забил в четвертьфинале

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Антти Пеннанена.
На 15-й минуте встречи отличился шведский нападающий Лукас Рэймонд, ему ассистировал Альберт Юханссон. На 17-й минуте Рэймонд помог Эльмеру Сёдерблому, удвоившему перевес «тре крунур». Однако во втором периоде нападающий Хенри Никканен забросил первую шайбу финской команды. А решающий рывок финны совершили в концовке — на 52-й минуте забил Антон Лунделль, а за 24 секунды до финальной сирены — Рони Хирвонен.
Поставить на победу Швеции в основное время можно было с коэффициентом 2.34, успех Финляндии шёл за 2.64. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 2640 рублей. На ничью давали 4.58.
Тотал меньше 5.5 шайбы оценивался коэффициентом 2.06, точный счёт 3:2 в пользу Финляндии шёл за 19.0.
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