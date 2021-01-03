Канада — Россия: дата матча 1/2 финала МЧМ-2021, во сколько начало, какой канал покажет

В заключительном четвертьфинале молодёжного чемпионата 2021 года по хоккею сборная США обыграла команду Словакии (5:2).
После завершения этого матча определился соперник сборной России по полуфиналу мирового первенства — это команда Канады. Матч состоится в ночь с 4 на 5 января, начало встречи — в 2:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.
В другом полуфинале сойдутся команды США и Финляндии, начало — в 5:30 мск.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская команда в упорной борьбе справилась с командой Германии (2:1).
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