Канада — Россия: когда матч, где покажут полуфинал МЧМ-2021, смотреть онлайн

В заключительном четвертьфинале молодёжного чемпионата 2021 года по хоккею сборная США обыграла команду Словакии (5:2).



После завершения этого матча определился соперник сборной России по полуфиналу мирового первенства — это команда Канады. Матч состоится в ночь с 4 на 5 января. Начало — в 2:00 мск. В прямом эфире матч покажет Первый канал.



В другом полуфинале сойдутся команды США и Финляндии. Начало — в 5:30 мск.



Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская команда в упорной борьбе справилась с командой Германии (2:1).