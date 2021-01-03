Канада — Чехия: результат матча МЧМ-2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Канады и Чехии, которая завершилась победой хозяев турнира — 3:0.



В составе «кленовых листьев» отличились Дилан Козенс, Боуэн Бэйрэм и Коннор Макмайкл (ПВ).



Голкипер сборной Канады Девон Леви отметился вторым шат-аутом на турнире, отразив в этой встрече 27 бросков.

Поставить на победу Канады в основное время можно было с коэффициентом 1.03. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1030 рублей. Успех Чехии шёл 37.0, ничья — за 18.0.



Тотал меньше 6.5 шайбы оценивался в 2.22, гол в пустые ворота — в 5.00. На точный счёт 3:0 в пользу сборной Канады предлагали коэффициент 24.0, на тотал меньше 3.5 гола — 7.20.