Канада — Чехия: результат матча МЧМ-2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Канады и Чехии, которая завершилась победой хозяев турнира — 3:0.
В составе «кленовых листьев» отличились Дилан Козенс, Боуэн Бэйрэм и Коннор Макмайкл (ПВ).
Голкипер сборной Канады Девон Леви отметился вторым шат-аутом на турнире, отразив в этой встрече 27 бросков.
Поставить на победу Канады в основное время можно было с коэффициентом 1.03. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1030 рублей. Успех Чехии шёл 37.0, ничья — за 18.0.
Тотал меньше 6.5 шайбы оценивался в 2.22, гол в пустые ворота — в 5.00. На точный счёт 3:0 в пользу сборной Канады предлагали коэффициент 24.0, на тотал меньше 3.5 гола — 7.20.
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