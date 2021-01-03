«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Уфе

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».
Ставка: победа «СЮ» с форой (-1.5) за 3.09.
«Это уже четвертая встреча клубов в сезоне. Пока счет личных противостояний 2:1 в пользу «Автомобилиста». С учетом того что уральцы выиграли гостевой и домашний матчи, а уфимцы только гостевой, сегодня, думаю, победят юлаевцы, поскольку играют дома и сравняют счет в личных встречах в рамках текущего сезона.
Екатеринбуржцы потихоньку вылезают из кризиса, у них есть уверенность в тренере, но пока они не нашли свою нормальную игру. Кроме того, у них в лазарете два нападающих, а это очень серьезная потеря. Забрасывать в нынешних условиях там толком некому. Сейчас все после небольшой передышки, немного расслабились, надо снова вкатываться в игру.
Последние встречи в прошлом календарном году лучше и успешнее провели хозяева сегодняшнего матча. Усталости у них меньше, поэтому своего соперника они, скорее всего, на домашнем льду добьют. Предположу, что преимущество «Салавата» составит как минимум две шайбочки. У «Автомобилиста» с его нынешними игроками не очень дела идут, но пока по-другому не получается. Дома-то они, может, и смогли бы еще обыграть уфимцев, а вот на выезде точно нет».
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