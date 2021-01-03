«Беневенто» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч 15-го тура Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 15-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Беневенто» — «Милан».
Ставка: победа «Милана» и тотал голов в матче больше 1.5 за 1.79.
«9 очков в последних 6 турах набрал «Беневенто». 2 победы, 3 ничьи и 1 проигрыш на данном отрезке дистанции — очень приличный результат для команды Филиппо Индзаги.
«Милан» — лидер Серии А. В конце 2020 года «россонери» выдали серию тяжелейших матчей. Во встречах с «Пармой» и «Дженоа» отыгрывались в концовке, в матче с «Сассуоло» обеспечили себе комфортное преимущество к середине 1-го тайма, а с «Лацио» вели (2:0), упустили преимущество, но в эндшпиле забили победный.
В Серии А «Милан» и «Беневенто» встречались дважды в сезоне-2017/2018. «Россонери» тогда в 2 матчах набрали лишь 1 очко. В предстоящем, думаю, миланцы впервые одержат победу в матче со скромным соперником. Мой прогноз — победа «Милана» и тотал голов в матче больше 1.5 за 1.79».
- 3 января 2021
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:05
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:35