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«Беневенто» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч 15-го тура Серии А

«Беневенто» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч 15-го тура Серии А
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 15-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Беневенто» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» и тотал голов в матче больше 1.5 за 1.79.

«9 очков в последних 6 турах набрал «Беневенто». 2 победы, 3 ничьи и 1 проигрыш на данном отрезке дистанции — очень приличный результат для команды Филиппо Индзаги.

«Милан» — лидер Серии А. В конце 2020 года «россонери» выдали серию тяжелейших матчей. Во встречах с «Пармой» и «Дженоа» отыгрывались в концовке, в матче с «Сассуоло» обеспечили себе комфортное преимущество к середине 1-го тайма, а с «Лацио» вели (2:0), упустили преимущество, но в эндшпиле забили победный.

В Серии А «Милан» и «Беневенто» встречались дважды в сезоне-2017/2018. «Россонери» тогда в 2 матчах набрали лишь 1 очко. В предстоящем, думаю, миланцы впервые одержат победу в матче со скромным соперником. Мой прогноз — победа «Милана» и тотал голов в матче больше 1.5 за 1.79».

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