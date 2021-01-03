«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 15-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Удинезе», который пройдёт в Турине сегодня, 3 января.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

«Ювентус» в двух домашних матчах подряд в рамках Серии А не мог выиграть. Ничья с «Аталантой» и поражение от «Фиорентины» никак не входили в планы Андреа Пирло. Пришло время реабилитироваться, к тому же соперник для этого подходящий.



За последние два года туринцы трижды подряд обыгрывали «Удинезе» на своём поле и забивали при этом как минимум три мяча (4:0, 3:1 и 4:1). Я думаю, предстоящая встреча может пройти по схожему сценарию. Мой прогноз — победа «Юве» и тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент — выше двойки».