«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.20.
«Саутгемптон» уверенно стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги. После 16 туров «святые» сумели добыть семь побед и пять раз сыграли вничью, что принесло 26 очков и девятую позицию в турнирной таблице.
13 декабря хозяева сумели одержать победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:0), следом за чем один раз проиграли и три раза разделили очки с противниками – с «Арсеналом» (1:1), «Фулхэм» (0:0) и «Вест Хэм» (0:0).
Чемпион после 16 туров сумел вернуть первую позицию в турнирной таблице. Такого тотального превосходства, как в минувшем сезоне, пока у красных нет, но девять побед и шесть мировых принесли 33 очка, как и у «Манчестер Юнайтед». Нельзя не отметить лучший показатель мерсисайдцев в линии атаки, которая отличилась 37 раз.
В двух последних поединках «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0).
В составе хозяева не смогут выйти на поле Вестергорд и Редмонд. У гостей в лазарете Ван Дейк, Гомес, Жота, Кейта и Матип.
Я считаю, что «Ливерпуль» выглядит намного сильнее всех команд в АПЛ и в команде практически весь основной состав в строю. Предполагаю, что лидер сумет выиграть уверенно, на что и заиграю ставку», — сказал Мостовой.
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