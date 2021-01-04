Канада — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на полуфинал МЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Канада — Россия.
Ставка: победа России в матче за 3.20.
«Канада дома и будет хотеть выиграть, но меня их игра против Чехии чуть-чуть разочаровала. Они выиграли, конечно, но чехи даже перебросали канадцев. А такое бывает редко. И мне кажется, что Россия должна проходить в финал.
Россия тоже не слишком уверенно обыграла немцев, но в четвертьфинале она была фаворитом, а в таком статусе команде Ларионова тяжело приходится. Хорошо, что получилось быстро забросить в меньшинстве, потому что России сложно, когда надо всё время давить соперника в его зоне. В полуфинале же Канада будет играть первым номером, и России будет легче, и она, уверен, сыграет лучше. Может сыграть от обороны и пробовать убегать в контратаки. И будет важно в начале матча выдержать давление канадцев и не пропустить.
У букмекеров фаворит Канада, но я думаю, это игра будет ровная, и в ней нет фаворита. Ничья и овертайм вполне возможны, не ожидаю, что будет разгром какой-то из команд. Поставлю на победу России в матче, но, может быть, россияне и выиграют в основное время, они очень хорошо проводят тяжёлые игры, а полуфинал лёгким не будет. За океаном ждут финал Канада — США, но я в этом совсем не уверен», — сказал Вуйтек.
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