Канада — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на полуфинал МЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Канада — Россия.



Ставка: победа России в матче за 3.20.



«Канада дома и будет хотеть выиграть, но меня их игра против Чехии чуть-чуть разочаровала. Они выиграли, конечно, но чехи даже перебросали канадцев. А такое бывает редко. И мне кажется, что Россия должна проходить в финал.



Россия тоже не слишком уверенно обыграла немцев, но в четвертьфинале она была фаворитом, а в таком статусе команде Ларионова тяжело приходится. Хорошо, что получилось быстро забросить в меньшинстве, потому что России сложно, когда надо всё время давить соперника в его зоне. В полуфинале же Канада будет играть первым номером, и России будет легче, и она, уверен, сыграет лучше. Может сыграть от обороны и пробовать убегать в контратаки. И будет важно в начале матча выдержать давление канадцев и не пропустить.



У букмекеров фаворит Канада, но я думаю, это игра будет ровная, и в ней нет фаворита. Ничья и овертайм вполне возможны, не ожидаю, что будет разгром какой-то из команд. Поставлю на победу России в матче, но, может быть, россияне и выиграют в основное время, они очень хорошо проводят тяжёлые игры, а полуфинал лёгким не будет. За океаном ждут финал Канада — США, но я в этом совсем не уверен», — сказал Вуйтек.

Канада — Россия. Прогноз: не спешите хоронить команду Игоря Ларионова на МЧМ-2021! Букмекеры совсем не верят в успех сборной России. Ну и зря.