Канада – Россия: прогноз Максима Лебедева на игру 1/2 финала МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала МЧМ-2021 Канада – Россия.



Ставка: победа Канады в матче за 1.36.



«Шведы, конечно, здорово нагадили нам в тарелку, зато проиграли финнам в полном соответствии с бизнес-планом организаторов чемпионата. То, что молодёжная сборная Швеции уже «не торт», стало ясно через год-другой после МЧМ в Уфе, с каждым последующим сезоном это просматривалось всё чётче, несмотря на то что скандинавы продолжали не проигрывать на групповых этапах. И вот вам, пожалуйста, логическое завершение: когда это в последний раз на МЧМ шведы проигрывали три матча подряд?



А нам из-за этого играть в полуфинале с Канадой. Повторюсь: самый плохой из всех возможных вариантов, поскольку изначально лишает нас всех шансов на золото при любом завершении полуфинала. Потому что для любой нашей сборной после Канады жизни нет. Наиболее наглядно это показали четвертьфиналы в олимпийском Турине и на взрослом ЧМ-2011. Где мы выиграли у канадцев, после чего перестали играть. А в Турине и вовсе после этого в полуфинале и матче за 3-е место не забросили ни единой шайбы.



Но ведь ещё и выиграть не дадут. Я уже говорил, что, в соответствии с бизнес-планом организаторов МЧМ, в финале должны встретиться сборные Канады и США. Это даст им наивысшие рейтинги и соответственно наивысшие из всех возможных доходы. Сборной России в этом бизнес-плане отведено место мальчика для полуфинального битья, в лучшем случае сжимающего потными ручонками бронзовую медаль. Если организаторы почувствуют опасность для сборной Канады, накануне или даже в день полуфинального матча в нашей сборной удивительным образом появятся положительные тесты на ковид, благо с немцами ситуация уже обкатана. Но, в принципе, хватит и остальных ресурсов, при необходимости можно будет привлечь и судейские, хотя к судьям пока особых нареканий нет.



Таким образом, шансов пройти сборную Канады и выйти в финал у нашей сборной нет от слова «вообще». Если ляжем костьми, можем доиграться до овертайма или даже серии послематчевых буллитов, но там всё равно уступим. Потому что хоккей хоккеем, а денежки счёт любят», — сказал Лебедев.

Канада — Россия. Прогноз: не спешите хоронить команду Игоря Ларионова на МЧМ-2021! Букмекеры совсем не верят в успех сборной России. Ну и зря.