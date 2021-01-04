«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 17-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.71.



«Здесь много интриг вокруг этой игры – альпийский Клопп против настоящего Клоппа, «Ливерпуль» против своего фарм-клуба. Игра должна получиться интересной, чтобы в ней ни происходило и кто бы ни вышел из неё победителем. В последних шести очных играх «Ливерпуль» побеждал.



«Саутгемптон» удостаивался наибольшего количества комплиментов от меня в начале сезона, но сейчас команда устала, как я понимаю. Она демонстрирует самый энергозатратный футбол среди всех команд АПЛ, поэтому когда начался такой сумасшедший график, то силы иссякли. Не настолько здорово и слаженно действует команда в прессинге, не так часто оказывает давление на соперника, а после потери мяча не так здорово принимается за отбор. Это то, что отличало «Саутгемптон» лучших времён, но сейчас пропало. «Святые» не побеждают уже четыре матча, забили всего один мяч за это время.



«Ливерпуль» в последних двух играх сыграл вничью, но нельзя сказать, что он был ужасен. Он создал достаточно моментов в матче с «Ньюкаслом», но где-то не везло, где-то Дарлоу творил чудеса. Но команда движется, создает моменты, а значит, победы придут. Мне кажется, что настрой будет соответствующий на предстоящую игру. То, что не залетало в предыдущих играх, на этот раз залетит, поэтому мой вариант ставки простой – победа «Ливерпуля», — сказал Петросьян.

«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз: первое место Клоппа и Салаха в АПЛ под угрозой В декабре «святые» пропустили только три раза, а у чемпиона страны проблемы с выездами.