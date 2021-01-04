«Челси» — «Манчестер Сити»: обзор матча АПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Счёт был открыт на 18-й минуте. Гол на счету полузащитника «горожан» Илкая Гюндогана. 30-летнему немцу дали принять передачу у линии штрафной, развернуться и пробить из-под защитника — мяч залетел в ворота впритирку со штангой. Голкипер «Челси» Эдуард Менди в прыжке зацепил мяч рукой, но этого не хватило для спасения.



На 20-й минуте гости забили второй гол в матче — капитан «Сити» Кевин Де Брёйне от левого края штрафной прострелил на угол вратарской, откуда Филип Фоден ударом в касание направил мяч точно под ближнюю штангу.



На 34-й минуте «Манчестер Сити» довёл счёт до разгромного. Нападающий Рахим Стерлинг перехватил мяч на своей половине поля, ворвался в чужую штрафную и после паузы пробил по воротам, мяч от дальней штанги отскочил к Кевину Де Брёйне, который беспрепятственно расстрелял ворота «аристократов».



Гол престижа на 92-й минуте забил нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Голевую передачу на свой счёт записал Кай Хаверц.



Поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.45: ставка в 1000 рублей принесла бы 2450 рублей. Успех «Челси» оценивался в 3.10. Ставки на ничью принимались за 3.64.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.76, «обе забьют» — за 1.62, а точный счёт 3:1 в пользу «Ман Сити» — за 14.0.