Канада — Россия: прогноз и ставка «Чемпионата» на полуфинал МЧМ-2021

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на полуфинал МЧМ-2021 Канада — Россия.

Ставка: победа России с форой (+1.5) за 1.76.

Соперник действительно хорош. Очень глубокий и ровный состав, огромное количество индивидуально сильных исполнителей. От количества выбранных в первом раунде драфта НХЛ рябит в глазах. Изначально слабым местом казалась вратарская бригада, но невысокий Девон Леви с финнами и чехами действовал блестяще.



«Кленовые листья» станут прессинговать по всей площадке, а обрезов у россиян пока многовато. Ярослав Аскаров совершил несколько ярких сейвов, однако вопросов к нему хватает. Пропустил несколько далеко не самых сложных шайб, постоянно отражает броски перед собой. А ведь совладать на пятаке с Канадой будет тяжело.



Если брать последние очные встречи в плей-офф (игры за третье место — совсем другой разговор, их не считаем), все они получались результативными. 4:3, 5:4, 5:6, 3:5 и 6:5 Б. Защита сборной России на МЧМ-2021 в топ-матчах не впечатляла: привозы на ровном месте, пара Чайка — Кузнецов продолжает нервничать.



На таком фоне вытерпеть стартовый натиск будет сложно. Россияне уже несколько раз довольно долго втягивались, многое позволяя у своих ворот в дебюте. Выходит, что многое упирается в Ярослава Аскарова. И всё же сыграем от аутсайдера, благо что на Ф2 (+1.5) дают крепкий коэффициент 1.76.



Теперь очевидно, что свой лучший хоккей сборная России показывает с большими командами, которые играют сами и дают играть другим. Канада хороша и справедливо идёт фаворитом, но всё же с таким уровнем сопротивления на МЧМ-2021 пока не сталкивалась. Финны и чехи — это прежде всего организация и дисциплина, они не готовы сражаться в открытом хоккее и стабильно выходить из зоны через пас.



Молодёжный хоккей умеет преподносить сюрпризы, да и «кленовые листья», похоже, сильно уважают атаки подопечных Игоря Ларионова с ходу. Такое ощущение возникло по ходу того товарищеского матча перед МЧМ-2021. Вполне возможно, что в финал наши не пробьются, но лёгкой добычей для действующего чемпиона они стать не должны. А там всё решат вратари и спецбригады.