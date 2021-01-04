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Полуфинал Канада – Россия: когда играют, по какому каналу покажут матч, какие ставки

Полуфинал Канада – Россия: когда играют, по какому каналу покажут матч, какие ставки
Ставки / Прогнозы 0

5 января состоится матч полуфинала молодёжного чемпионата мира Канада — Россия. Начало встречи — в 2:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.70, успех России идёт за 4.25, на ничью дают 5.60.

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Канада — Россия 5 января получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.80, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Итоговая победа Канады идёт за 1.40, а победа России с учётом овертайма доступна за 3.36. На гол Родиона Амирова дают 4.50, на гол Василия Подколзина — тоже 4.50.

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Канадцы любят агрессивные дебюты, так что работы у российского вратаря будет выше крыши.
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