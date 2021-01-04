«Металлург» — «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ 4 января

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Спартак».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.64.



«Я думаю, «Спартак» ляжет. Они отдохнули, да, как и все, но ветеранам очень тяжело играть, тем более не дома, да ещё и в Магнитогорске. «Магнитке» после своих выездных поражений от «Салавата Юлаева» и «Барыса» тоже нужна победа. Это совершенно другие отношения и другая вещь. Сейчас вратарская линия у красно-белых хромает, а у «сталеваров» есть кому забрасывать. Команда монотонная, ведёт свою игру.



Я считаю, хозяева площадки смогут одолеть москвичей с преимуществом в одну шайбу, и не исключаю дополнительного времени. Да и статистика такова, что «Спартак» в Магнитогорске не выигрывал ни разу за всю свою историю. Психологически подопечные Олега Знарка также не готовы к нормальному выступлению и победам. Очевидно, настрой просто пропал. Одно из последних поражений от московского «Динамо» со счётом 0:6 чего стоит. А ещё прямо накануне Нового года рижскому «Динамо» у себя дома тоже крупно уступили — 2:5. Я не знаю, что происходит в команде в настоящее время, но победить, да ещё и на выезде ей будет крайне тяжело.



У неё только началась выездная серия. После «Магнитки» спартаковцам ехать в гости к «Трактору» в соседний город, а потом лететь в Хельсинки. Всё будет зависеть от игры того спартаковского вратаря, которого выберет на эту встречу главный тренер московской команды. Если уральцы забросят первыми, да ещё и дважды, после чего уверенно поведут, то у «Спартака» вообще никаких шансов на спасение не будет», — сказал Кожевников.

«Металлург» — «Спартак». Прогноз: Знарок и Широков испортят настроение Илье Воробьёву «Спартак» никогда не выигрывал в Магнитогорске в КХЛ, но без двух шайб не уходил с 2015 года.