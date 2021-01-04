Канада — Россия: прогноз Павла Лысенкова на игру 1/2 финала МЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на полуфинал молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные Канады и России.
Ставка: победа России в матче за 3.02.
«Предлагаю изначально оттолкнуться от коэффициентов, то есть пойти с конца. На итоговую победу сборной Канады дают 1.39, а на итоговую победу сборной России — 3.02. Здесь я не вижу повода не быть патриотом в конкретных ставках, потому что лично в моих глазах Канада и Россия — это два равнозначных соперника.
Да, вы можете сказать, что у нас были проблемы в матче с командой Чехии в группе (0:2), да были проблемы и в игре с Германией, всего лишь 2:1, хотя предполагалось, что мы их раскатаем асфальтоукладочным катком. Но у нас есть проблемы против команд, которые ставят «автобус» в своей защите. Игорь Ларионов как раз об этом и говорит, что Канада вряд ли будет ставить «автобус».
Да, мы помним 0:1 в товарищеском матче перед чемпионатом мира, но всё-таки канадцы будут играть от атаки, а наши ребята должны сплотиться и разобраться, что к чему. Плюс в строй возвращается Абрамов, который был дисквалифицирован на один матч. Плюс будет играть и Егор Чинахов. Очень хороший форвард «Авангарда». Скорее всего, будет лучшим новичком КХЛ.
В целом не вижу повода не взять тут 3.02. Ещё есть фактор судейства. Ларионова постоянно спрашивают об этом на пресс-конференциях. Он отмечает, что судьи нас не любят, но вряд ли это будет какой-то колоссальный фактор.
Сборная России теоретически может победить Канаду, иначе зачем это всё. Весь год говорим о нашей молодёжной сборной, её перспективах, о Ларионове, о наших парнях, среди которых аж 18 задрафтованных хоккеистов. Не все туда уедут, но это говорит о рейтинге наших игроков. Василий Пономарёв, Аскаров — кого ни возьми, все могут собраться и провести свой лучший матч в жизни. В целом мне нравится команда по коллективу, по атмосфере. Ребята реально играют друг за друга. Да, получается не всё, но почему бы не выстрелить в матче с Канадой. Шансов у нас не намного меньше, а 3.02 просто призывает меня взять этот коэффициент», — сказал Лысенков.
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