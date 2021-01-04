США – Финляндия: прогноз Максима Лебедева на полуфинал МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала МЧМ-2021 США – Финляндия.



Ставка: победа США в матче за 1.38.



«К сожалению, хоккейные турниры на северо-американской земле давно превратились в реализацию бизнес-планов с заведомо предрешённым результатом. Сбои иногда бывают, не без этого, и в 2008 году, в год 100-летия ИИХФ, Ковальчук & компания испортили шикарный финал. Точно так же, как три года спустя в Баффало ещё более шикарный финал испортила сборная Брагина. Но с течением времени с неожиданными результатами научились бороться, и теперь их рубят на корню, ещё на этапе составления турнирных сеток.



Если отталкиваться от определение МЧМ как бизнес-плана (а я уже не первый год отталкиваюсь именно от этого – и практически не ошибаюсь), то для наиболее дорогостоящего и «вкусного» для организаторов финала из этой полуфинальной пары необходим выход команды США. Минусом является тот факт, что и у финнов стальные яйца имеются, и канадские судьи в целом Америку недолюбливают. Но все это не должно помешать команде США героически выйти в финал турнира, отправив сборную Финляндии, без разбора, какие там у неё яйца, на матч за третьей место против сборной России.



То есть всё ясно и понятно. Финны могут кочевряжится, могут отыгрываться. Могут даже спасти матч на последней минуте в основное время. Но в итоге они всё равно проиграют, поскольку хоккей хоккеем, а денежки счёт любят. Ну, такой он нынче, хоккей, в том числе и молодёжный», — сказал Лебедев.

США — Финляндия. Прогноз: американцы увязнут в защите суоми в полуфинале МЧМ-2021 Финны показали характер со Швецией, а с США в последние время они играют успешно.