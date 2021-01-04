«Валенсия» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Кадис».



Ставка: «Кадис» не выиграет ни в одном из таймов за 1.57.



«Стремительным домкратом «Валенсия» опустилась в зону вылета. Странно ли это? Совсем нет. С первого же тура я писал в различных прогнозах на матчи «Валенсии» о том, что команда укомплектована отвратительно и ничего хорошего ее не ждет. Правление Питера Лима обернулось кромешным мраком. Но все же «лос чес» не настолько плохи, чтобы вылетать в Сегунду. Думаю, что в последнем матче тура команда Хави Гарсии все же слегка улучшит свое турнирное положение, набрав три очка либо же одно очко.



Стоит также учитывать, что у «Валенсии» в прошлом туре были получили по красной карточке Гуэдеш и Хасон. Впрочем, вряд ли это повлияет на физическую форму остальных футболистов «Валенсии», все-таки тот неудачный матч в Гранаде был еще 30 декабря, а теперь валенсийцы сыграют 4 января. Но еще два игрока пополнят и без того солидный список потерь «Валенсии». Поэтому ставить на победу валенсийцев я не рискну.



Но мне нравится ставка с коэффициентом 1,57 на то, что «Кадис» не выиграет ни один из таймов. Все-таки «Кадис» — самая малорезультативная команда чемпионата. За 16 матчей «Кадис» забил лишь 11 голов. Если «Кадис» не забьет, то, соответственно, ни одного из таймов он и не выиграет. А если южанам удастся распечатать разок ворота Жауме Доменека, то буду надеяться в своей ставке на то, что группа атаки «Валенсии» — Макси Гомес, Гамейро, Вальехо, Черышев, Муса, Солер – в том же тайме тоже соорудят гол. Факт попадания в зону вылета должен предельно мотивировать «Валенсию», — сказал Вишневский.

«Валенсия» — «Кадис». Прогноз: должно же Денису Черышеву и Гамейро хоть когда-то повезти! За два последних месяца «Кадис» в чемпионате Испании забил всего три раза.