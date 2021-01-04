Канада — Россия: ставка Александра Кожевникова на игру 1/2 финала МЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на полуфинал молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные Канады и России.



Ставка: Россия не проиграет за 2.26.



«Я очень надеюсь на успех нашей команды и её проход в финал. В основное время либо в дополнительное, но наши ребята победят грозных хозяев. На них очень сильно давление со стороны болельщиков, так как дома играют, а нашим просто некуда деваться. Думаю, Игорь Ларионов настроит ребят на победу.



У нас будет очень тяжёлое восприятие предстоящей игры, но мы способны одолеть этого соперника, несмотря ни на что. Канадцы будут рвать и метать, атаковать, провоцировать наших ребят, поэтому удаления будут точно. Нам главное — быть начеку и не поддаваться.



Я никого не обману, сказав, что сборная России сейчас не обладает той мощью, которая есть у канадцев. Вот у взрослой команды с этим всё в порядке, а молодёжь наша какая-то другая, тогда как канадцы с малых лет уже знают, как побеждать, и всегда к этому готовы. Тем более когда речь идёт о таком принципиальнейшем поединке.



Лидеров у нас как таковых тоже нет сейчас, какие были два года назад, но теперь и они уже повзрослели. Команда у России очень хорошая, да, но нужны игроки наподобие Кирилла Капризова. Он-то вырос и перешёл во взрослую лигу, а замены должной пока не появилось. Так что нам снова нужен лидер. Самое главное — чистая игра, без мелких и ненужных удалений. Тогда и победа будет более чем уверенная. Вратарь у нас, кстати говоря, обалденный, на него вся надежда», — сказал Кожевников.

Канада — Россия. Прогноз на матч МЧМ-2021: судьба команды Ларионова в руках Аскарова Канадцы любят агрессивные дебюты, так что работы у российского вратаря будет выше крыши.