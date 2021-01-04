США — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на встречу 1/2 финала МЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на полуфинал молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные США и Финляндии.



Ставка: победа США минимум в 2 шайбы за 1.95.



«Если говорить чисто о коэффициентах, то сразу обращаешь внимание на три возможных прогноза.



Во-первых, тянет предсказать, что Финляндия одержит итоговую победу с кэфом 3.28. Да, финны хороши. У них и вратарь Кари Пииройнен (91.8% при 2,01) достойный, и не забудем сильного бомбардира Антона Лунделля (4+3). И характер у сборной есть.



Финны ровно выступали на групповом этапе: 5:3 с Германией, 4:1 со Швейцарией, 6:0 со Словакией, 1:4 с Канадой. А в четвертьфинале мы увидели триллер, когда шведы вели 2:0, но финны на 52-й минуте сравняли счёт, а за 25 секунд до конца третьего периода забросили решающую шайбу. Но всё-таки так с победой Финляндии я бы рисковать не стал, потому что Америка очень сильна.



Во-вторых, тянет предсказать, что тотал в этом матче будет больше 5.5 в основное время, и за это дают 1.94. Но меня смущает, что США очень надежно действуют в обороне. После поражения от России (3:5) на старте турнира были 11:0 с Австрией, 7:0 с Чехией, 4:0 со Швецией, 5:2 со Словакией в четвертьфинале. Да и пришёл в себя основной вратарь Спенсер Найт. А финскую оборону представлять не нужно, поэтому я бы так рисковать тоже не стал.



В итоге я бы взял кэф 1.95 на победу сборной США с форой (-1.5). Мне легче всего представить, что американцы будут доминировать и давить финнов. И даже если счёт будет в их пользу в одну шайбу, то вторую можно отправить в пустые ворота. Собственно, год назад на МЧМ в Остраве в полуфинале Финляндия попала на Канаду и та разнесла её в пух и прах (5:0). Да, вы напомните, что финны в том четвертьфинале как раз выбили сборную США (1:0). Но мне кажется, эта бомба второй раз в ту же воронку не попадёт. Потому что в целом американцы играют в более активный и агрессивный хоккей», — сказал Лысенков.