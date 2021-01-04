США — Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на матч МЧМ-2021 5 января

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на полуфинал молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные США и Финляндии.
Ставка: победа США в основное время за 1.53.
«Я ставлю на победу американской сборной. Они, скорее всего, дожмут и выбьют финнов. Все думали, что шведы победят, потому что они уверенно вели, а те взяли и растеряли всё своё преимущество и вылетели. С ними такое уже не в первый раз случается именно в рамках молодёжного чемпионата мира.
Американцы финнов не отпустят. Обязательно будут работать до конца, это вам не шведы. Вот если они забросят и поведут, то сборной Финляндии будет крайне тяжело отыгрываться. В откат финны действовать не умеют. Молодёжная сборная там явно слабее по сравнению со взрослой командой. А вот защитники — одни из лучших и стабильных в мире.
Американская сборная будет давить на протяжении всего поединка, так что психология явно на их стороне. Они наглые до сумасшествия. Это практически домашний чемпионат для них. Крупной победы у американцев явно не будет. Потому что как раз техничная и спокойная финская защита не позволит им много шайб наколотить в свои ворота», — сказал Кожевников.
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