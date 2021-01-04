Канада — Россия: прогноз Ильи Брызгалова на встречу 1/2 финала МЧМ-2021

Известный в прошлом вратарь Илья Брызгалов дал прогноз на матч МЧМ-2021 Канада — Россия.



«Мне кажется, у канадцев не будет лёгкой прогулки в полуфинале только потому, что наши имели проблемы с немцами. Я вообще не уверен, кто выиграет, всё будет зависеть от выполнения маленьких деталей, от игровой дисциплины, от удалений. Всё будут решать нюансы.



Групповые игры отличаются от плей-офф. Тут не надо настраивать ребят, они сами понимают важность момента. Говорить слова настроя избыточно, нужно просто правильно подготовить ребят, разобрать канадскую команду, рассказать о её сильных и слабых сторонах, составить план на игру. Не сказал бы, что сборная Канады – это что-то сверхъестественное и её невозможно обыграть. У ребят есть отличный шанс, это равные команды, всё будет зависеть от нюансов.



Завтрашняя игра может закончиться 6:1 в любую сторону, но это не значит, что Россия и Канада – не равные команды. А могут и до буллитов дойти, игра может в любой момент повернуться. Бывает, что счёт крупный, а игра не отражает результата.



Это правильно, что наши жаждут реванша после Остравы, они должны выходить с желанием обыграть Канаду и выиграть чемпионат мира. По-другому на лёд выходить нельзя. Главное – делать всё для победы, а не сидеть и не ждать, что тебе кто-то всё принесёт. Надо выходить на лёд и брать это», – сказал Брызгалов.

Канада — Россия. Прогноз на матч МЧМ-2021: судьба команды Ларионова в руках Аскарова Канадцы любят агрессивные дебюты, так что работы у российского вратаря будет выше крыши.