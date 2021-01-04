Канада — Россия: прогноз Павла Буре на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею
Известный в прошлом хоккеист Павел Буре дал прогноз на матч МЧМ-2021 Канада — Россия. Полуфинальный матч начнётся в 02:00 мск. Прямую трансляцию этой встречи покажет Первый канал.
«Нас ждёт противостояние двух сильнейших хоккейных школ мира. Это будет игра на вылет, поэтому нет никакой разницы, кто кому проиграл раньше, а у кого в активе только победы. Не думаю, что будет большой разрыв в итоговом счёте, потому что на лёд выйдут равные по силе команды. Нас ждёт очень напряжённая игра», — сказал Буре.
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Канадцы любят агрессивные дебюты, так что работы у российского вратаря будет выше крыши.
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