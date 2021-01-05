«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.49.



«Команды синхронно начали новый год с ничьих в основное время, но ничьи у команд получились очень разные. 0:0 в матче «Салавата» (да и вообще в хоккее) — это очень неожиданный результат, в то время как «Авангард», одна из лучших команд КХЛ по пропущенным шайбам в этом сезоне, пропускает 4. «Салават» всё-таки смог одолеть в овертайме «Автомобилист», а вот «Авангард» проиграл минскому «Динамо».



Игра «Авангарда» мне больше нравится, Секач забивает. Правда, омичи в последних матчах начали много пропускать, но мне кажется, «Салават», во-первых, не сможет две игры подряд отыграть на ноль. А во-вторых, «Автомобилист» сейчас совсем не здорово играет, поэтому, думаю, в этом матче «Авангард» небольшой фаворит, несмотря на то что это будет второй гостевой матч подряд для него. Полагаю, шайб 5-6 мы увидим, а омичи выиграют в основное время», — сказал Вуйтек.