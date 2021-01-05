«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Сибирь».



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 3 шайбы за 3.27.



«Кажется, всё — «Бобик сдох», и «Сибирь» окончательно отстала от поезда, идущего в плей-офф. Точнее, даже не кажется, а на самом деле «сдох». Мы уже договорились, что «Барыс» не считаем, пока он не сыграет все «запасные» матчи, да и предстоят казахстанцам две игры в Хабаровске, откуда они непременно что-то привезут. Считаем по «Торпедо», а от нижегородцев новосибирцы теперь отстают на девять очков при равном количестве проведённых матчей. То есть всё-таки «сдох». И тут дело даже не в отставании от «Торпедо» и не в поражении в забытом хоккейным богом Нижнекамске, а в том, как оно было получено. А получилось оно унылым и сухим.



И остаётся только посочувствовать Кириллу Фастовскому, который вот уже третью пятилетку пытается делать конфетку из… Из того, из чего её делать не следует. Что удивительно, обычно у него получается, но не на этот раз. Сейчас ещё и «Торпедо» в свою очередь победит в том же самом Нижнекамске, а «Локомотив» устроит сибирякам «контрольный в голову», и можно будет уже текущим результатом не заморачиваться.



А ведь «Локомотив» «выстрелит», можно не сомневаться. У него это вообще в Ярославле хорошо получается. В Новосибирске «Сибирь» еще упирается, а вот в Ярославле — увы. И последняя победа сибиряков в этом славном волжском городе датируется аж октябрем 2013 года, после которой было пять матчей издевательств и унижений, иногда даже со счетом 7:3.



В общем, «Сибирь» в хоккей в этом сезоне уже наигралась, а «Локомотиву» надо закреплять за собой отбитое с боями третье место в Западной конференции, поэтому жалеть сибиряков они не станут, отгрузят им по полной.



Резюмирую: победа «Локомотива», конечно же, в основное время и с приятным таким преимуществом шайбы в три-четыре».